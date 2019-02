Für Union Berlin ist es ein weiteres Jahr, in dem der ganze Klub vom Aufstieg träumt. Und die Chancen sind größer denn je.

Zum Auftakt des 23. Spieltags empfangen die Eisernen Arminia Bielefeld und können mit einem Sieg auf einen Punkt an die Spitze heranrücken. Dort thront und sonnt sich der Hamburger SV, der erst am Samstag an der Reihe ist. Triumphiert Union am Freitag, wäre der Druck auf die Hanseaten in jedem Fall entfacht. (2. Bundesliga: Union Berlin - Arminia Bielefeld, Fr., ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Auf Platz drei steht der 1. FC Köln, mit einem Punkt, doch ebenso einem Spiel weniger.

Wirft man den Blick noch ein Stück zurück, sieht man den 1. FC Heidenheim, auf Rang vier. Dieser ist zu Gast bei Greuther Fürth. Gewinnt das Team von Trainer Frank Schmidt, würde es vorübergehend an den Geißböcken vorbeiziehen und könnte sogar Union hinter sich lassen, falls die Eisernen gegen Bielefeld verlieren. (2. Bundesliga: Greuther Fürth - 1. FC Heidenheim, Fr., ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Die Konstellation zeigt: Das Gerangel um die Aufstiegsplätze ist groß. Das nächste Kapitel in diesem Kampf wird am Freitag geschrieben.

