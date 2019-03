Bei Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln droht der Abgang von Manager Armin Veh. "Es gibt für mich ein Problem innerhalb des Vereins. Das hat mit Vertrauen zu tun und ist wenig reparabel. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, was ich damit meine", sagte der 58-Jährige nach übereinstimmenden Medienberichten nach dem 2:1-Sieg am Sonntag beim FC Ingolstadt.

Verhältnis zu FC-Boss Spinner offenbar erschüttert

Offensichtlich ist das Vertrauensverhältnis zu Klub-Präsident Werner Spinner (70) stark erschüttert. Dieser hatte angeblich die harsche Kritik von Veh an Trainer Markus Anfang nach dem 2:3 beim SC Paderborn kritisch aufgefasst und sich mehr Rückendeckung für den Coach gewünscht.

Spinner befand sich am Sonntag noch im Ski-Urlaub und wird erst am Rosenmontag in Köln zurückerwartet. Laut Express wollte er sich nicht äußern und zunächst das Gespräch mit Veh suchen. Im Dezember 2017 hatte der einstige Bundesliga-Coach und Stuttgarter Meistertrainer Veh den Posten als Geschäftsführer Sport beim ersten Bundesliga-Champion angetreten; sein Vertrag mit den Rheinländern hat noch eine Laufzeit bis 30. Juni 2020.