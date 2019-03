Union Berlin hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga zumindest bis Sonntag den Hamburger SV wieder von Platz zwei verdrängt. (SERVICE: Ergebnisse der 2. Bundesliga)

Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer besiegte zum Auftakt des 25. Spieltags den Abstiegskandidaten FC Ingolstadt 2:0 (1:0) und überholte damit den HSV, der am Sonntagmittag im Lokalderby beim FC St. Pauli antreten muss. (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)

Andersson verwandelt fragwürdigen Elfer

Sebastian Andersson mit einem fragwürdigen Foulelfmeter (43.) und Akaki Gogia (79.) sorgten für den Erfolg, Union ist als einziges Team der Liga in dieser Saison zu Hause noch unbesiegt.

Vor allem die Szene vor dem Elfmeterpfiff, als Paulo Otavio im Zweikampf mit Felix Kroos bei einer Grätsche den Ball spielte und Kroos anschließend einfädelte, sorgte für Ärger bei den Gästen.

"Wir wurden um unseren Lohn gebracht", echauffierte sich FCI-Geschäftsführer Harald Gärtner nach dem Spiel bei Sky. Und Trainer Jens Keller sagte: "Das war ganz klar kein Elfmeter. Er fädelt ein." Selbst Kroos hätte wohl Verständnis gehabt, wenn der Pfiff ausgeblieben wäre. "Ich weiß nicht, ob man ihn geben muss", sagte der Berliner. "Das war aber auch nicht so unclever gemacht von mir."

Platzverweise gegen Cohen und Krauße

Nach einer Roten Karte gegen Almog Cohen (65.) und einer Gelb-Roten Karte gegen Robin Krauße wegen wiederholten Foulspiels (75.) spielte Berlin lange in Überzahl.

Vor 21.419 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei hatten die vom früheren Union-Trainer Jens Keller betreuten Gäste in der neunten Minute durch Thomas Pledl (9.) die erste große Möglichkeit im Spiel. Die Oberbayern waren auch in der Folge spielbestimmend, vergaben aber durch Kapitän Cohen (17.) und Dario Lezcano (42.) Chancen zur Führung.

Ein angebliches Foul von Paulo Otavio an Felix Kroos im FCI-Strafraum führte zum Elfmeter, den Andersson souverän verwandelte. Nach der Pause agierte Union besser und spielte dabei auch seine Überzahl aus.