Nach drei Spielen ohne Sieg will der SSV Jahn Regensburg den Abwärtstrend in der zweiten Liga stoppen.

Das Team von Trainer Achim Beierlorzer empfängt den VfL Bochum zum Verfolgerduell (2. Liga: SSV Jahn Regensburg - VfL Bochum ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Keine leichte Aufgabe, besonders im Hinblick auf die Heimbilanz der jüngsten Begegnungen. Nur eines von vier Spielen vor eigenem Publikum konnte Regensburg gewinnen.

Zusätzlich plagen Beierlorzer extreme Personalsorgen. Zu den Verletzten hat sich unter der Woche auch noch Tom Weilandt gesellt. Der Coach blickt trotz den Widrigkeiten positiv nach vorne. "Wir müssen mit der Situation umgehen. Wir versuchen das Beste daraus zu machen." Man wolle um jeden Meter fighten, so der Coach. "Gegen den HSV haben wir eine ordentliche Leistung gebracht und da wollen wir auch weitermachen."

Correia mit Kampfansage

Genau wie die Gastgeber steckt auch Bochum im Tabellenmittelfeld fest und kann mit einem Sieg punktemäßig mit Regensburg gleichziehen.

Beierlorzer blickt dem Duell voller Freude entgegen. Der VfL sei immer noch eine "Größe im deutschen Fußball", auch wenn dem Rivalen "viele hochkarätige Spieler" fehlen. "Wir freuen uns riesig auf dieses Spiel. Wir wollen Bochum natürlich attackieren, wissen aber auch um die Spielstärke dieser Mannschaft und vor allem auch um die Konterstärke." Innenverteidiger Marcel Correia schickte eine Kampfansage Richtung Bochum: "Es gibt nur eine Devise: Auf Sieg spielen".

Personalsorgen bei Aue

Von Personalsorgen ist auch Erzgebirge Aue betroffen. Das Lazarett vergrößert sich vor der Partie bei Arminia Bielefeld immer weiter (2. Liga: Arminia Bielefeld - Erzgebirge Aue ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Neben den Langzeitverletzten Dennis Kempe, Malcolm Cacutalua und Steve Breitkreuz werden auch Ole Käuper, Jan Kral sowie Calogero Rizzuto definitiv ausfallen. Alle drei Spieler laborieren an grippalen Infekten.

"Eine Kadernominierung können wir uns diesmal sparen. Alles, was noch laufen kann, fährt mit nach Bielefeld", beschrieb Trainer Daniel Meyer die Situation. Nach der schwachen Vorstellung gegen Dresden erwartet der Coach eine Reaktion: "Wir sind in dieser Saison nach so einem schwachen Spiel in der Regel immer gestärkt zurückgekommen."

Bielefeld-Coach Uwe Neuhaus schätzt die Gäste sehr gefährlich ein. "Es ist eine gute Mannschaft, die immer wieder Phasen hat, wo sie drei vier Spiele nacheinander wirklich konstant gut durchspielen." Der 59-Jährige weiß, worauf es ankommen wird. "Man muss sie aggressiv in die Zweikämpfe verwickeln. Sie sind sehr spielstark. Unser Ziel muss sein, sie unter Druck zu setzen und das Heft in die Hand zunehmen."

