2. Bundesliga: Trainer Markus Anfang bei 1. FC Köln vor dem Aus?

Trainer Markus Anfang ist offenbar nicht mehr Trainer beim 1. FC Köln.

Nach übereinstimmenden Medienberichten haben die Geißböcke am Samstagvormittag die Reißleine gezogen und den Coach entlassen. Die am Samstag geplante Trainingseinheit war zuvor abgesagt worden. Stattdessen wird nun erst wieder am Montag trainiert.

Nach SPORT1-Informationen fand eine Sitzung der FC-Verantwortlichen mit Anfang statt, in der die Zukunft des Kölner Cheftrainer besprochen wurde. Nun scheint klar: Anfang muss seinen Stuhl räumen.

Wer den früheren Kiel-Trainer beerben wird, steht aktuell noch nicht fest.

Die Kölner hatten am Freitagabend vor heimischem Publikum mit 1:2 gegen Darmstadt verloren - es war bereits die achte Saisonpleite der Kölner unter Anfang und das vierte sieglose Spiel in Folge. Der Vorsprung auf Rang drei beträgt noch acht Punkte.

Fans fordern Anfangs Rauswurf nach Pleite

Nach der Partie wurden Mannschaft, Trainer und Bosse ausgepfiffen. Die Fans skandierten "Anfang raus". FC-Sportchef Armin Veh sagte nach der Partie in der Mixed-Zone: "Das muss ich erst mal sacken lassen. Ich sage etwas, wenn ich etwas zu sagen habe."

Köln-Keeper Timo Horn stellte sich hinter den Trainer: "Er erreicht die Mannschaft."

Auch Anfang äußerte sich nach der Partie: "Ich bin selbst wahnsinnig enttäuscht, dass wir dieses Spiel verloren haben. Es gibt nicht mehr Frust als den, den ich selbst in mir habe."