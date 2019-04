Dynamo Dresden ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen Fehlverhaltens seiner Fans mit einer Geldstrafe von 48.000 Euro belegt worden.

Bis zu 16.000 Euro davon kann der Verein für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 30. November 2019 nachzuweisen wäre. Das Urteil ist rechtskräftig.

Von der 6. bis 9. Minute des Zweitligaspiels beim Hamburger SV am 11. Februar wurden im Dresdner Zuschauerblock mindestens 55 Bengalische Feuer gezündet. Darüber hinaus wurden in der 46. Minute des Zweitligaspiels bei Erzgebirge Aue am 1. April mindestens 25 weitere pyrotechnische Gegenstände (Blinker) abgebrannt.