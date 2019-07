HSV startet Saison am Sonntag

vergrößernverkleinern Der Hamburger SV will in der Zweiten Liga um den Aufstieg mitspielen © Getty Images

Die DFL terminiert die ersten beiden Spieltage in der Zweiten Liga. Der Hamburger SV steigt erst am Sonntag gegen Darmstadt in die neue Saison ein.