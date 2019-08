vergrößernverkleinern Der FC Erzgebirge Aue siegte auch im zweiten Saisonspiel gegen Wiesbaden © dpa / picture alliance

Aue - Traumstart für den FC Erzgebirge Aue in die neue Saison: Nach dem Auftakterfolg in Fürth siegen die Veilchen auch am 2. Spieltag der 2. Liga gegen Wehen Wiesbaden.