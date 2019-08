Der Hamburger SV hat erneut mit Bakery Jatta in der Startelf seinen ersten Heimsieg in dieser Saison gefeiert und sich dadurch zumindest bis Samstagnachmittag an die Tabellenspitze der 2. -Bundesliga gesetzt. (Service: Tabelle der 2. Bundesliga)

Zum Auftakt des dritten Spieltages setzte sich der Aufstiegsfavorit 1:0 (0:0) gegen den VfL Bochum durch, der nach wie vor auf seinen ersten Dreier wartet. Den Siegtreffer erzielte der frühere Bochumer Torjäger Lukas Hinterseer (60.), der im Sommer aus Westfalen an die Elbe gewechselt war. (Service: Ergebnisse und Spielplan)

Jatta trotz verpasstem Abschlusstraining in Startelf

Vor 41.737 Zuschauern im Volksparkstadion hatte HSV-Trainer Dieter Hecking erneut auf Offensivspieler Jatta gesetzt, der aufgrund einer Anhörung vor dem DFB-Kontrollausschuss das Abschlusstraining verpasst hatte. Aktuell wird immer noch geprüft, ob der aus Gambia stammende Profi falsche Angaben zu seiner Person gemacht hat. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Ungeachtet des Wirbels um Jatta mühte sich der HSV nach Kräften, fand vor der Pause bei Chancen von Tim Leibold und Jeremy Dudziak aber jeweils in VfL-Schlussmann Manuel Riemann seinen Meister.

Nach einer Stunde gelang dann Hinterseer, von dem man zuvor nichts gesehen hatte, die Führung für Hamburg. Für den Österreicher war es der 42. Treffer im Unterhaus.