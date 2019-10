Das war der wohl kurioseste Elfmeter der bisherigen Saison!

Beim Spiel der 2. Bundesliga zwischen Holstein Kiel und dem VfL Bochum (JETZT im Liveticker) ging in der 37. Spielminute ein Schuss des Bochumers Silvere Ganvoula etwa fünf Meter links am Tor der Kieler vorbei - eine Szene, die in jedem Spiel einige Male vorkommt.

Wäre da nicht eine im Nachhinein dumme Aktion des Kieler Ersatzspielers Michael Eberwein gewesen. Dieser wärmte sich hinter dem Tor auf und berührte den Ball, noch bevor er im Aus war. Laut Regelwerk zieht das einen Elfmeter nach sich.

Nach Intervention des Videoschiedsrichters in Köln sah sich Schiedsrichter Tino Gerach die besagte Szene genauer an und entschied auf Elfmeter.

Diesmal verfehlte Ganvoula das Tor nicht und glich zum 1:1 aus.