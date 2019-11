Der Hamburger SV hat dank eines Last-Minute-Siegs die Tabellenspitze der 2. Bundesliga zurückerobert.

Das Team von Trainer Dieter Hecking besiegte Dynamo Dresden dank David Kinsombis Treffer in der Nachspielzeit (90.+4) mit 2:1 (0:0) und profitierte vom Ausrutscher von Arminia Bielefeld. (SERVICE: Spielplan der 2. Bundesliga)

Der Spitzenreiter musste sich gegen den SV Sandhausen mit einem 1:1 (1:1) zufrieden geben. (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)

Außerdem setzte sich Holstein Kiel in einem turbulenten Spiel mit 6:3 (4:2) bei Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden durch. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Videobeweis verhindert zweimal HSV-Führung

Niklas Kreuzer (47.) schockte dem HSV kurz nach Beginn der zweiten Hälfte. Sonny Kittel (67.) brachte die Hamburger zurück ins Spiel.

Der vermeintliche Führungstreffer von Martin Harnik (71.) zählte nach Videobeweis wegen einer knappen Abseitsposition nicht. Auch der Treffer von Aaron Hunt in der Schlussphase (83.) zählte wegen einer Abseitsposition in der Entstehung ebenfalls nach Videobeweis nicht. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

In Bielefeld bachte Jonathan Clauss (19.) die Hausherren mit einem sehenswerten Schlenzer in den linken Winkel in Führung. Kevin Behrens (31.) glich für die Sandhäuser noch vor der Pause aus. Bielefelds Joan Simun Edmundsson verpasste mit einem Lattenschuss (77.) den Lucky Punch. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)