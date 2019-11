Zweitligist VfB Stuttgart bekommt womöglich ein Präsidenten-Doppel. Die beiden Kandidaten Christian Riethmüller und Claus Vogt denken angeblich darüber nach, den Verein künftig gemeinsam zu führen. Dies berichtet die Stuttgarter Zeitung in ihrer Samstag-Ausgabe.

Riethmüller und Vogt waren am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Weil beide mittlerweile viele Überschneidungen in ihren Bewerbungen erkannt haben, soll an diesem Wochenende eine gemeinsame Kandidatur erörtert und zugleich die satzungsgemäße Durchführbarkeit geklärt werden.

Die Präsidentenwahl beim VfB Stuttgart findet am 15. Dezember im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung statt.