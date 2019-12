Aufstiegsfavorit Hamburger SV hat den nächsten Rückschlag erlitten.

Gegen den SV Sandhausen kam das Team von Dieter Hecking nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. (Sandhausen - HSV zum Nachlesen im Ticker)

Der HSV drängte den SVS zu Beginn hinten rein. Doch dann kamen die Sandhäuser durch Aleksandr Zhirov (39.) nach einer Ecke zur Führung.

In der Schlussphase war es Lukas Hinterseer (75.) der erlösend für die Hamburger traf. Insgesamt vergab der HSV aber zu viele Chancen, um das Spiel zu gewinnen.

Über den HSV-Punktverlust freut sich Arminia Bielefeld. Die Arminia hat damit vier Punkte Vorsprung auf den HSV. Hamburg wartet nach dem Remis seit drei Partien auf einen Sieg, am Montag könnte zudem auf Relegationsplatz drei zurückgefallen werden. (Service: TABELLE der 2. Bundesliga)

Tim Leibold resümierte nach Abpfiff in der Mixed Zone: "Wir wollten gewinnen und ein besseres Gesicht zeigen als zuletzt. Wir haben es aber verpasst, Tore zu erzielen. Da fehlte uns die letzte Konsequenz. Gegen körperlich robuste Teams ist es immer schwer, einem Rückstand hinterherzulaufen."

Nürnberg verspielt ersten Sieg seit Ende September

Der Club verpasst seinen ersten Sieg seit dem 30. November! Damals gewann der Club mit 4:0 gegen Hannover 96.

Seit neun Spielen muss der FCN nun auf einen Dreier warten. Am Ende trennen sich Nürnberg und Holstein Kiel mit 2:2 (1:0). (Nürnberg - Kiel zum Nachlesen im Ticker)

Asger Sorensen (38.) besorgte per Freistoß die Club-Führung. Nürnbergs Keeper Felix Dornebusch (41.) parierte vor der Pause einen Elfmeter von Salih Özcan. Robin Hack (67.) traf im zweiten Durchgang.

Der Anschluss von Janni Serra (77.) schürte neue Hoffnungen bei den Störchen. Durch einen Last-Minute-Treffer von Stefan Thesker (90.+3) gab der FCN den Sieg doch noch aus der Hand. Zum rettenden Ufer fehlen dem Club zwei Punkte.

Osnabrück vermiest Kauczinski-Debüt bei Dresden

Der VfL Osnabrück gewinnt sein Heimspiel gegen Dynamo Dresden mit 3:0 (1:0). (Osnabrück - Dresden zum Nachlesen im Ticker)

Die Tore erzielten Moritz Heyer (41.), Niklas Schmidt (54.) und Bashkim Renneke (78.)

Am Dienstag gab Dresden bekannt, dass Markus Kauczinski neuer Cheftrainer in Dresden wird. Er folgt auf Christian Fiél. Dresden bleibt nach der Niederlage Schlusslicht in der 2. Liga, Osnabrück klettert auf Rang 5.