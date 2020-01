Gelungener Einstand für Pellegrino Matarazzo beim VfB Stuttgart!

Unter seinem neuen Trainer bezwangen die Schwaben im Topspiel den Tabellenvierten 1. FC Heidenheim mit 3:0 (1:0) und kletterten vorerst auf Platz zwei. (Die Tabelle der 2. Bundesliga)

VfB-Kapitän Marc-Oliver Kempf (32.) brachte die Hausherren nach einer Ecke per Abstauber in Führung. Nicolas Gonzalez (76.) sorgte mitten in einer Drangphase der Heidenheimer für die Vorentscheidung. Joker Mario Gomez (86.) baute nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung die VfB-Führung weiter aus. (Ergebnisse und Spielplan)

Die Stuttgarter traten unter dem Nachfolger von Tim Walter zwar dominant auf, offenbarten aber im Spiel nach vorne noch einige Schwächen und leisteten sich viele Ungenauigkeiten im Passspiel. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

