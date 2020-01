Ersatztorwart Julian Pollersbeck vom Hamburger SV hat sich im Training einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen.

Der Keeper fällt wegen der Blessur bis zu sechs Wochen aus, wie die Hanseaten am Mittwoch mitteilten. In dieser Saison kam Pollersbeck bisher nur in der zweiten Mannschaft der Hamburger zum Einsatz.

Pollersbeck war im Sommer 2017 für 3,5 Millionen Euro vom 1. FC Kaiserslautern mit großen Hoffnungen an die Elbe gewechselt. Unter Trainer Dieter Hecking ist der U21-Europameister von 2017 hinter Daniel Heuer Fernandes und Tom Mickel aber nur noch die Nummer drei im Tor des HSV.