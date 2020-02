Dynamo Dresden hat im Abstiegskampf nach zwei Partien ohne Niederlage wieder eine Pleite kassiert. Das Team von Trainer Markus Kauczinski unterlag Darmstadt 98 mit 2:3 - und das nach einigem Ärger um Schiedsrichter Michael Bacher und den Videobeweis.

Beim Stand von 2:3 in der 72. Minute erzielte Patrick Schmidt den Ausgleich für Dresden, den der Referee nach Videobeweis und zumindest fragwürdigem Abseits jedoch zurückpfiff. In der 76. Minute sah Dynamo-Neuzugang Simon Makienok wegen eines Fouls an Darmstadts Keeper auch noch die Rote Karte.

Heidenheim nähert sich Rang drei

Im zweiten Spiel gewann der 1. FC Heidenheim mit 1:0 beim SV Sandhausen und näherte sich bis auf einen Punkt dem dritten Rang.

Tim Kleindienst (16.) sorgte vor 4726 Zuschauern mit seinem achten Saisontreffer für Heidenheims ersten Sieg nach der Winterpause und für Sandhausens erste Heimniederlage seit dem zweiten Spieltag. Der SVS hat aber noch ein Polster von sieben Punkten auf Relegationsrang 16.

