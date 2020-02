Der Hamburger SV muss eine Woche nach der Derby-Niederlage gegen den FC St. Pauli den nächsten empfindlichen Rückschlag im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga hinnehmen.

Beim Auswärtsspiel gegen Erzgebirge Aue unterlag der HSV mit 0:3 (0:1). Allerdings konnte auch Aufstiegskonkurrent VfB Stuttgart nicht punkten, die Schwaben verloren bei der SpVgg Greuther Fürth mit 0:2 (0:0).

Im dritten Spiel des Samstags setzte sich der SV Darmstadt mit 2:0 (2:0) gegen den 1. FC Heidenheim durch (Der Spielplan der 2. Bundesliga).

Mit einem Sieg am Sonntag (13.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den SV Wehen Wiesbaden könnte Tabellenführer Bielefeld seinen Vorsprung auf neun Punkte vor dem Dritten HSV ausbauen. Der vierte Platz, den Heidenheim belegt, wäre dann schon zwölf Zähler entfernt.

Jungs Schwalbe kommt HSV teuer zu stehen

Hamburg lieferte in Aue eine über weite Phasen schwache Partie ab und geriet in der 39. Minute folgerichtig in Rückstand.

Das überraschende Führungstor für Aue war allerdings alles andere als planvoll herausgespielt: Nach einem von der Mauer abgewehrten Freistoß von Philipp Riese drosch Tom Baumgart den Ball aus 35 Metern in den Strafraum, wo Pascal Testroet völlig unbedrängt, aber nicht im Abseits, zum Schuss kam und Daniel Heuer-Fernandes überwand.

Nach einem ordentlichen Start in den zweiten Durchgang sah Gideon Jung nach einer Schwalbe im Strafraum in der 58. Minute die Gelb-Rote Karte.

Ein Aufbäumen der Hanseaten blieb aus und so konnte Jan Hochscheidt in der 76. Minute für die Vorentscheidung sorgen - ehe er Hamburgs Pleite mit einem Fernschuss endgültig besiegelte (88.). Der HSV rangiert dennoch weiter auf dem Relegationsplatz der zweiten Liga (Tabelle der 2. Bundesliga) - auch wenn die Fans seit drei Spieltagen auf einen Sieg warten müssen.

Auch Stuttgart und Heidenheim patzen

Die zweitplatzierten Stuttgarter konnte den Patzer des Verfolgers nicht nutzen. In Fürth war der VfB lange die tonangebende Mannschaft, doch Marco Caligiuri traf aus kurzer Distanz (48.).

Die Stuttgarter erwischten den besseren Start und setzten die Hausherren mit starkem Pressing unter Druck. Im weiteren Verlauf stellten sich die Franken aber immer besser auf den Gegner ein. So musste VfB-Schlussmann Gregor Kobel nach einem Pressschlag eine gefährliche Bogenlampe entschärfen und den Ball über die Latte lenken (35.).

Die Kleeblätter legten nun alle Hemmungen ab und lieferten dem Favoriten aus Stuttgart einen offenen Schlagabtausch. Der Bundesliga-Absteiger geriet in der Abwehr nun ein und ums andere Mal in Verlegenheit.

Kurz nach dem ersten Treffer der Partie musste auch Fürth einen Schockmoment überstehen, als sich Maximilian Wittek nach einem unglücklichen Sturz womöglich schwer verletzte und ausgewechselt werden musste (Die Spiele zum Nachlesen im Ticker).

Für den K.o. sorgte Sebastian Ernst (76.).

In Darmstadt brachten Serdar Dursun und Mathias Honsak die Hausherren durch einen Doppelschlag in der 11. und 16. Spielminute früh auf die Siegerstraße. Heidenheims Oliver Hüsing sah in der Schlussphase die Rote Karte (90.). Sein Team ist nach wie vor Tabellenvierter.

