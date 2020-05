Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die beiden verschobenen Spiele von Zweitligist Dynamo Dresden terminiert - und den Sachsen weitere Zeit für die Vorbereitungszeit eingeräumt

Demnach treten die Sachsen in der Partie des 26. Spieltags am Mittwoch, 03.06.2020 um 18.30 Uhr bei Hannover 96 an. Das Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth findet am Dienstag, 09.06.2020 um 18.30 Uhr statt.

Um Dynamo noch mehr Zeit nach dem Ende der Quarantäne zu geben, verschob die DFL zudem das Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld vom 27.05.2020 auf den 15.06.2020, 20.30 Uhr.

Nachdem am 9. Mai zwei Coronatests beim Zweitliga-Schlusslicht positiv ausgefallen waren, hatte das Dresdner Gesundheitsamt für das komplette Team eine individuelle 14-tägige Quarantäne angeordnet. Diese Isolations-Maßnahme endet am 23. Mai, vier Tage vor dem ursprünglich geplanten Spiel in Bielefeld.

Die Dresdner hatten zuletzt um eine Verlegung der Partie geworben - was die DFL nun gewährte.