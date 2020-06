Der VfB Stuttgart macht einen großen Schritt in Richtung Aufstieg in die Bundesliga.

Das Team von Pellegrino Matarazzo besiegte den SV Sandhausen nach einer starken Leistung mit 5:1. (Der Liveticker zum Nachlesen)

Ein Doppelpack von Nicolas Gonzalez sowie Tore von Gonzalo Castro und ein Eigentor von Sandhausens Tim Kister sorgten bereits in der ersten Spielhälfte, die wegen der Witterung eine Viertelstunde später angepfiffen wurde, für klare Verhältnisse. Pena Zauner traf in der zweiten Halbzeit für Sandhausen, bevor Hamadi Al Ghaddioui in der nNachspielzeit den Endstand herstellte.

Durch den Sieg nutzen die Schwaben den Patzer vom Konkurrenten Hamburger SV und erobern Rang zwei in der 2. Bundesliga zurück. Ein Punkt Vorsprung sind es zwei Spieltage vor Saisonende vor dem Relegationsplatz, drei auf Rang vier, den der 1. FC Heidenheim belegt.

