Dynamo Dresden hofft nach dem sportlichen Abstieg aus der 2. Bundesliga weiter auf den Klassenerhalt am grünen Tisch.

Die Sachsen lassen von einer Anwaltskanzlei prüfen, ob die Abstiegsregelung in der abgelaufenen Saison ausgesetzt werden könnte oder die SGD aufgrund ihres Wettbewerbsnachteils zumindest Schadensersatzzahlungen zustehen.

Dies bestätigte Geschäftsführer Ralf Becker der Sport Bild.

Eine Aussetzung des Abstiegs wäre aus seiner Sicht nicht nur die gerechteste Lösung, sondern "als "solidarische Botschaft" auch ein "großer Imagegewinn" für die Deutsche Fußball Liga (DFL).

"Das würde zeigen, dass sich alle Vereine zu Recht für eine Saisonfortsetzung ohne egoistische Überlegungen ausgesprochen haben", sagte Becker in der am Mittwoch erscheinenden Ausgabe des Blattes.

Dresden musste nach einer deutlich kürzeren Vorbereitungszeit binnen 27 Tagen neun Spiele bestreiten, weil die Mannschaft kurz vor dem Restart wegen positiver Coronatests in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt worden war.

"Mit mehr Mannschaften in der Liga würden in mehr Spielen mehr Einnahmen generiert. Damit könnten Corona-Einbußen abgemildert werden", sieht der 49-Jährige in einer Aussetzung des Abstiegs positive Aspekte für alle Teams.