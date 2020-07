Daniel Thioune wird Nachfolger von Dieter Hecking beim Hamburger SV!

Nach SPORT1-Informationen befindet sich Thioune schon auf dem Weg nach Hamburg. Sein bisheriger Klub, der VfL Osnabrück, ist bereits über die Entscheidung informiert.

Noch am heutigen Montag soll der neue Cheftrainer vorgestellt werden. Am Sonntagabend hatte die Bild-Zeitung zuerst über das HSV-Interesse an Thioune berichtet.

Anzeige

Der 45-Jährige wurde bereits vor einem Jahr beim HSV gehandelt, ehe die Entscheidung auf Hecking fiel.

Die SPORT1 News sind zurück! Alles aus der Welt des Sports immer Montag bis Freitag um 19.30 Uhr im TV auf SPORT1, auf SPORT1.de und in der SPORT1-App

Thioune erfolgreich beim VfL Osnabrück

Thioune arbeitet seit 2013 für den VfL Onsabrück.

Zunächst in der Jugendabteilung des Klubs als Trainer und Nachwuchskoordinator, im Oktober 2017 übernahm er dann als Interimstrainer die Profis und durfte bleiben.

Der ehemalige Spieler des VfL führte den Klub 2019 in die Zweite Liga. Dem Aufstieg folgte nun der Klassenerhalt.

Hecking begründet Aus beim HSV

Zuvor hatte Hecking nach dem verpassten Aufstieg mit den Rothosen erstmals über die Gründe für die Trennung vom Klub gesprochen.

"Ich sehe mich grundsätzlich schon als Erstliga-Trainer. Ich habe immer gesagt, dass ich nur für den HSV in die 2. Liga gegangen bin", sagte der 55-Jährige der Bild-Zeitung: "Im Moment kann man nicht sagen, ob am Ende so viel Geld zur Verfügung steht, um die Wahrscheinlichkeit eines Aufstiegs im Vergleich zur gerade abgelaufenen Saison zu erhöhen."

Der HSV und Hecking hatten am Samstag das Ende der Zusammenarbeit nach nur einem Jahr bekannt gegeben. Der Vertrag des Trainers hätte sich nur bei Aufstieg automatisch verlängert.

Nach dem 1:5-Debakel gegen den SV Sandhausen am letzten Spieltag habe er sich mit den Verantwortlichen Gedanken gemacht, "ob ein gemeinsamer Weg wirklich der beste wäre. Mit dem bekannten Ende", sagte Hecking. Boldt habe "ganz klar aufgezeigt, wie die Zukunft beim HSV aussieht".

In diese Zukunft wird der Klub nun mit Daniel Thioune gehen.