Simon Teroddes Rekord-Jagd begann im ersten Durchgang und wurde im zweiten vollendet.

Der Stürmer vom Hamburger SV traf im Montagsspiel der 2. Bundesliga gegen den SC Paderborn zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Rothosen und schraubte sein Tor-Konto auf 121 Treffer. (Das Spiel im LIVETICKER)

Damit stellte Terodde den Torrekord von Sven Demandt (unter anderem für Fortuna Düsseldorf und Mainz 05) im deutschen Unterhaus ein. Doch sein Tor-Hunger war noch nicht gestillt.

Terodde trifft zum 122. Mal in der 2. Bundesliga

Nachdem die Paderborner innerhalb von nur fünf Minuten die Partie drehten und mit 3:2 in Führung gingen, trug sich Terodde in der 54. Minute erneut in die Torschützenliste ein und glich zum 3:3 aus. Damit ist nun alleiniger Rekordhalter.

In der 2. Liga fühlt sich der 32-Jährige pudelwohl, denn dort trifft Terodde nach Belieben. (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)

2016 mit dem VfL Bochum, 2017 mit dem VfB Stuttgart und 2019 mit dem 1. FC Köln wurde der HSV-Stürmer Torschützenkönig der 2. Bundesliga. Und die Saison 2020 hat erst begonnen – und Terodde steht nach zwei Spielen schon wieder bei vier Toren.