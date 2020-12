HSV rutscht tiefer in die Krise

vergrößernverkleinern Hannover 96 brachte dem Hamburger SV die nächste Niederlage bei © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 3 Minuten teilenE-MailKommentare

Der Hamburger SV stürzt in der 2. Bundesliga immer weiter ab. Am 10. Spieltag unterliegt der HSV Hannover in Unterzahl. Heidenheim stoppt die Fürther Serie.