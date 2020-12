Holstein Kiel verabschiedet sich mit einem Sieg aus dem Zweitliga-Jahr 2020. Die Mannschaft von Ole Werner gewinnt beim SV Sandhausen 2:0 (0:0). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Außenverteidiger Jannik Dehm (70.) mit einem herrlichen Freistoß sowie Janni Serra per Handelfmeter nach Videobeweis (81.) sorgten für den fünften Kieler Sieg in Serie, seit acht Spielen sind die Norddeutschen ungeschlagen.

Die Kieler gehen damit erstmals in ihrer Zweitliga-Geschichte als Tabellenführer in den Jahreswechsel. (Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Selbst mit einem Sieg in Karlsruhe kann der Hamburger SV am Montag nicht mehr an den Störchen vorbeiziehen.

Die Talfahrt des SVS geht dagegen auch unter dem neuen Trainer Michael Schiele weiter. Nach dessen Debütsieg setzte es drei Niederlagen in Serie, wodurch die Kurpfälzer auf Relegationsplatz 16 überwintern. Diego Contento sah vor dem Elfmeter wegen Handspiels die Rote Karte (81.).

Kiel bestimmte die Begegnung von Anfang an

Holstein bestimmte von Anfang an die Begegnung, entwickelte aber nur wenig Durchschlagskraft. Fin Bartels (30.) schoss den Ball allein vor dem Tor weit drüber, ansonsten stand der SVS vor der Pause defensiv sehr gut.

Dies blieb auch nach dem Wechsel so, bei einem der wenigen offensiven Nadelstiche traf Kapitän Dennis Diekmeier per Kopf die Latte (61.). Stattdessen schlugen Dehm und Serra auf der Gegenseite zu.

Kiel Trainer Ole Werner nahm nach dem 1:0-Erfolg gegen Nürnberg nur eine Veränderung vor. Jae-sung Lee rückte für Janni Serra in die Spitze. Joshua Mees ersetzte Fabian Reese.

SVS-Trainer Michael Schiele tauschte nach der 0:4-Niederlage gegen den HSV nur in der Innenverteidigung. Ivan Paurevic wurde durch Tim Kister ersetzt. (Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga)

Düsseldorf setzt Erfolgslauf fort

Fortuna Düsseldorf feierte in Hamburg beim FC St. Pauli den vierten Sieg in Folge.

Mit einem 3:0 (1:0) beim FC St. Pauli zogen die fünftplatzierten Rheinländer nach Punkten mit dem Relegationsplatz gleich. Die Hamburger hingegen blieben zum zehnten Mal in Folge sieglos und zementierten ihren vorletzten Tabellenplatz. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Matthias Zimmermannn (10.) erzielte per Volley das Führungstor für die Rösler-Elf, Rouwen Hennings (64.) erhöhte dann per Kopf und Edgar Prib machte in der Nachspielzeit (90+3.) den Sack zu.

Die Hanseaten enttäuschten in der ersten Halbzeit auf ganzer Linie, hätten allerdings schon nach 45 Sekunden durch Daniel-Kofi Kyereh, der den linken Außenpfosten traf, in Führung gehen können. Erst zu Beginn der zweiten Halbzeit fanden die Norddeutschen besser ins Spiel, bis der zweite Gegentreffer für Ernüchterung sorgte.

Aue verliert gegen Nürnberg

Erzgebirge Aue hat indes im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg eine 0:1 (0:1)-Niederlage einstecken müssen. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Robin Hack (36.) bescherte den Nürnbergern vier Tage vor Heiligabend den dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen. Aue hatte zuletzt den Karlsruher SC 4:1 besiegt, machte aber diesmal nichts aus den durchaus vorhandenen Chancen.

Nach der kurzen Winterpause soll die Aufholjagd Richtung Aufstiegsränge fortgesetzt werden. Aue hat wie der FCN 19 Punkte aus 13 Spielen auf dem Konto.

Aue begann stärker und hatte die ersten Gelegenheiten. Christian Mathenia musste im Eins-gegen-Eins gegen Calogero Rizzuto retten (21.), bereits in der ersten Minute hatte er Florian Krügers Fernschuss sehenswert pariert. Dafür war die erste Nürnberger Chance gleich ein Treffer: Hack schoss aus elf Metern mit dem Außenrist ein.

Aue fand anschließend nur noch selten einen Weg, die Gastgeber ernsthaft unter Druck zu setzen, so sehr vor allem Pascal Testroet sich auch bemühte. Hack versäumte es auf der Gegenseite, frei vor Aues Torhüter Martin Männel das Spiel zu entscheiden (75.)

