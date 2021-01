Der VfL Bochum setzt seine Siegesserie in der 2. Bundesliga fort und springt vorübergehend auf Rang eins. Das Team von Trainer Thomas Reis besiegte den 1. FC Nürnberg mit 3:1. Es war bereits der vierte Sieg in Serie. (Bochum - Nürnberg: Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Manuel Schäffler hatte die Franken in der ersten Halbzeit in Führung gebracht, Robert Zulj glich im direkten Gegenzug aus. In der zweiten Hälfte sorgte Robert Tesche mit einem Traumtor und einer Direktabnahme für den Sieg. (Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Die Highlights der Samstagsspiele am Sonntag ab 9 Uhr in Hattrick Pur - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1

Anzeige

Der FC St. Pauli feiert den ersten Sieg gegen Hannover 96 seit 21 Jahren. Das Team von Trainer Timo Schulz gewinnt im Nordduell mit 3:2, der Siegtreffer fällt erst in der Nachspielzeit. (Hannover 96 - FC St. Pauli: Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Fortuna Düsseldorf zieht vorübergehend mit dem Hamburger SV gleich. Das Team von Uwe Rösler siegte bei Erzgebirge Aue mit 3:0 und sprang dadurch vorerst auf Rang drei. (Aue - Düsseldorf: Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Mehr Informationen in Kürze. (Tabelle der 2. Bundesliga)

---

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)