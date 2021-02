Der Karlsruher SC hält die Hoffnung auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Bundesliga zum Auftakt des 23. Spieltags am Leben.

Die Badener setzten sich nach einem lange ausgeglichenen Spiel mit 1:0 (0:0) gegen den SV Darmstadt durch.

Der Koreaner Kyoung-Rok Choi erlöste den KSC nach einem herrlich herausgespielten Treffer in der 52. Spielminute mit dem Führungstreffer, der letztlich für drei Punkte reichte. In der Tabelle rückte die Mannschaft von Trainer Christian Eichner zumindest vorübergehend auf drei Zähler an das punktgleiche Führungsquartett um den HSV an der Spitze heran. (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)

Der SC Paderborn musste sich derweil im zweiten Spiel des Tages mit einer knappen Niederlage anfreunden. Der SCP unterlag dem SSV Jahn Regensburg mit 0:1 (0:0) in einem umkämpften Spiel, Sebastian Stolze erzielte den goldenen Treffer. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Regensburg musste dabei kurzfristig ohne Chef-Trainer Mersad Selimbegovic auskommen, der am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Kempe gefährlich - Meyer pariert Elfmeter

Der KSC kam gegen Darmstadt lange kaum zu Chancen. Auch die Standards, die beiden Teams in der bisherigen Saison schon mehrfach zu Toren verholfen haben, brachten im ersten Durchgang nichts ein. Auf der Gegenseite sorgte immerhin Freistoß-Spezialist Tobias Kempe im Trikot der Lilien ab und an für Gefahr.

Nach dem Führungstreffer war Karlsruhe die etwas bessere Mannschaft und verteidigte die weitgehend ideenlosen Darmstadt-Angriffe problemlos weg.

Auch im zweiten Freitagsspiel waren Chancen lange Mangelware. In der zweiten Halbzeit kam Regensburg zunächst zu einem Abseitstor, wenig später klingelte es dann aber regelkonform, Stolze konnte aus kurzer Distanz einschieben. In der 64. wurde dann Regensburgs Torhüter Alexander Meyer zum Helden, als er einen Foulelfmeter von Dennis Srbeny parierte.

Es war bereits der zweite Strafstoß, den Meyer in der laufenden Saison abwehren konnte. Die Qualitäten als Elfer-Killer könnten ihm auch am Dienstag wieder zu gute kommen. Dann steht das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Werder Bremen an. SPORT1 zeigt die Partie (Anstoß um 18.30 Uhr) LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM.