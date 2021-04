Da hat jemand richtig Lust auf Aufstieg!

Greuther Fürth hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga ordentlich Moral bewiesen.

Die Franken erholten sich bei Darmstadt 98 am Freitag von einem 0:2-Pausenrückstand und schlugen noch zum 2:2 zurück. (Der Spielverlauf zum Nachlesen)

Mit diesem Punktgewinn verdrängen die Fürther den Hamburger SV vom zweiten direkten Aufstiegsplatz! (Tabelle der 2. Bundesliga)

Fürth bestes Auswärtsteam der Liga

Die Gäste wollten unbedingt Wiedergutmachung für das peinliche 0:4 im Hinspiel betreiben, sie wurden aber sofort erneut eiskalt erwischt. Tobias Kempe (2.) schlenzte einen Freistoß über die Mauer an den Innenpfosten und ins Tor.

Darmstadt gewann danach mehr Zweikämpfe und machte auch taktisch vieles richtig. Fürth, die beste Auswärtsmannschaft der Liga, kam hingegen lange überhaupt nicht ins Spiel - Darmstadts Top-Torjäger Serdar Dursun (40.) erzielte gegen seinen Ex-Klub seinen bereits 18. Saisontreffer.

Eine Nummer 18 lieferte dann auch Fürth: Paul Seguins Schuss (45.+1) war der 18. Aluminium-Treffer der Franken in dieser Spielzeit.

Julian Green (69.) gelang später der Anschluss, Fürth wurde nun stärker und stärker. U21-Nationalspieler Patrick Raum (75.) erzielte den Ausgleich. (Spielplan der 2. Bundesliga)

Braunschweig punktet im Abstiegskampf

Eintracht Braunschweig sammelt Punkt um Punkt für den Klassenerhalt. Gegen den SC Paderborn fuhr das Team um Felix Kroos am Freitag ein 0:0 und hat somit nur eines seiner vergangenen neun Spiele verloren. (Der Spielverlauf zum Nachlesen)

Der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 (VfL Osnabrück) beträgt zumindest vorübergehend vier Punkte.

In einem schwachen Spiel gab es zunächst nur einen Aufreger: Eintracht-Stürmer Nick Proschwitz war im Paderborner Strafraum zu Fall gekommen, den zunächst verhängten Foulelfmeter gab es nach Videobeweis aber doch nicht (19.). Ansonsten wogte die Begegnung in gemächlichem Tempo im Mittelfeld hin und her.

Die Gäste, in der Tabelle jenseits von Gut und Böse, hatten zuletzt den Spitzenreiter VfL Bochum verdient 3:0 besiegt - von gesteigertem Selbstvertrauen war bei der Mannschaft des scheidenden Trainers Steffen Baumgart aber wenig zu sehen. Beim vermeintlichen 0:1 stand Dennis Srbeny im Abseits (51.).

