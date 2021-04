Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat den auslaufenden Vertrag mit Julian Green bis 2022 verlängert. Wie die Fürther am Mittwoch mitteilten, zogen sie die im bisherigen Vertrag verankerte Option. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler spielt seit 2017 für die Franken.

"Julian hat sich zu einem absoluten Eckpfeiler in unserem Team entwickelt. Er ist nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Rasens ein wichtiger Teil für unser Mannschaftsgefüge", sagte Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi. In der laufenden Saison stand Green bislang in 23 von 27 Partien auf dem Feld und steuerte neben sieben Treffern auch zwei Torvorlagen bei.