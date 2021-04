Beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC ist ein zweiter Spieler in dieser Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Um welchen Profi es sich handelt, teilten die Badener am Freitag nicht mit. Das Heimspiel gegen den VfL Osnabrück könne aber wie geplant am Samstag (13.00 Uhr/Sky) stattfinden.

Die beiden positiv getesteten Spieler befinden sich in Isolation. Durch die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt habe sich gezeigt, dass beide Infektionen außerhalb des Teams stattgefunden hätten, schrieb der KSC. Die restliche Mannschaft wurde negativ getestet und trainiert seit Freitag wieder.