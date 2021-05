Der nächste HSV-Patzer lässt auch die letzten Hoffnungen auf die Bundesliga-Rückkehr platzen.

Der Hamburger SV hat nach der 2:3 (1:1)-Niederlage bei dem seit 13 Heimspielen sieglosen Abstiegskandidaten VfL Osnabrück einen Spieltag vor Schluss keine Chance mehr, den Relegationsplatz zu erreichen. (2. Bundesliga: Die Tabelle)

Konkurrent Greuther Fürth sicherte mit einem 4:2 (2:2)-Erfolg beim SC Paderborn zumindest Platz drei ab und hat aufgrund der 2:3 (1:0)-Niederlage des Tabellenzweiten Holstein Kiel beim Karlsruher SC am letzten Spieltag sogar noch die Chance auf den direkten Aufstieg.

Bochum noch nicht durch

Dem VfL Bochum fehlt nach dem 1:1 (0:1) beim 1. FC Nürnberg nur noch ein Punkt, um den Aufstieg in die Bundesliga zu sichern. (2. Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse)

Christian Santos (34.) und Maurice Multhaup (61.) trafen für Osnabrück. Robin Meißner (37.) und Tim Leibold (82.) glichen jeweils für die Mannschaft von Interimstrainer Horst Hrubesch aus. Marc Heider (84.) schockte den HSV allerdings umgehend wieder. (Das Spiel Osnabrück - HSV zum Nachlesen im Ticker)

In Paderborn lieferten sich beide Teams einen spektakulären Schlagabtausch. Durch ein Eigentor von Paul Jaeckel (22.) gingen die Ostwestfalen zunächst in Führung. Die Fürther drehten die Partie durch Havard Nielsen (28.) und Branimir Hrgota (42.), aber Chris Führung (45.+3) glich für den SCP noch vor der Pause aus. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel schoss Paul Seguin (47.) das Kleeblatt wieder in Front. Dickson Abiama (90.+6) traf in der Nachspielzeit. (Das Spiel Paderborn - Fürth zum Nachlesen im Ticker)

