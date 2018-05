Die U17 von Borussia Dortmund hat das Finale des Westfalenpokals trotz eines Treffers von Youssoufa Moukoko verloren.

Die BVB-Bubis kassierten gegen den VfL Bochum eine 2:4-Niederlage und beendeten die Partie nach zwei Platzverweisen mit acht Feldspielern. Malte Wengerowski und Immanuel Pherai sahen die Rote Karte.

Die Dortmunder Tore von Moukoko und Wengerowski reichten am Ende nicht, um den Pokal zu holen. Der erst 13 Jahre alte Moukoko traf in 20 Spielen der Dortmunder U17 in der laufenden Saison 34 Mal.