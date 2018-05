Die deutschen U17-Junioren starten am Samstag in ihre schwierige Mission bei der Fußball-EM in England. Auf die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Prus warten in der Gruppenphase drei anspruchsvolle Aufgaben: Erster Gegner in Walsall sind die Niederlande (16 Uhr im LIVETICKER), weiter geht es gegen Serbien (Dienstag) und Titelverteidiger Spanien (Freitag).

"Natürlich ist das eine starke Gruppe, eine echte Herausforderung, die wir bestehen wollen. Ein gutes Auftaktspiel ist für den Turnierverlauf sehr wichtig", sagte Prus am Freitag und betonte: "Wir gehen selbstbewusst und mit Vorfreude in das erste EM-Spiel. Es ist immer eine Herausforderung gegen die Niederlande."

Deutschland hatte zuletzt 2009 im eigenen Land den Titel geholt, zum Aufgebot gehörten damals unter anderem die späteren Weltmeister Mario Götze und Shkodran Mustafi sowie Torhüter Marc-Andre ter Stegen.

Prus hat insgesamt 20 Spieler berufen, die Bundesligisten 1899 Hoffenheim und VfB Stuttgart sind mit jeweils drei Akteuren vertreten. Die besten zwei Teams jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein. Weitere Spielorte sind Rotherham, Chesterfield und Burton-upon-Trent.