Gibt es neben Hertha BSC und Union Berlin bald einen neuen Top-Klub aus der Hauptstadt? Beim Traditions-Verein FC Viktoria 1889 Berlin sollen Investoren aus China einsteigen und den deutschen Meister von 1908 und 1911 wieder groß machen.

Laut der Bild haben die Investoren bereits ein Ligaspiel des Viertligisten besucht. Auch erste konkrete Verhandlungen soll es bereits geben. Bei der anstehenden Investition handelt es sich angeblich um einen 10-Jahres-Vertrag mit 90 Millionen Euro für den Viertligisten, der in der Regionalliga Nordost spielt.

Doch wer steckt hinter diesem Mega-Deal? Bei den Investoren soll es sich um die Milliardäre Alex Zheng und Chien Leen handeln. Die beiden sind keine Unbekannten im Fußballzirkus: 2016 investierten sie 100 Millionen Euro in Frankreichs Erstligist OGC Nizza. Nun gehören ihnen 80 Prozent des Ex-Klubs von Lucien Favre.

Verantworliche zeigen sich offen gegenüber Investoren

Der zweite Vorsitzende Harald Sielaff sagte der Bild zu den Gerüchten: "Ich will das nicht bestätigen, aber auch nicht verneinen. Wir sind in intensiven Gesprächen, in denen so etwas nicht ausgeschlossen ist. Es ist noch nicht alles festgeschnürt, der letzte Punkt noch nicht gesetzt. Im Juni werden wir ein Ergebnis verkünden."

Zudem erklärte er die Vorteile des möglichen Einstiegs der Investoren: "Mit Leipzig und Hoffenheim hat man an zwei guten Beispielen gesehen, was möglich ist, wenn jemand käme und langfristig plant. Dann kann in Berlin etwas Neues entstehen."

Investoren kommen aus dem Hotel-Geschäft

Zheng und Lee sind beide im Hotelbusiness tätig, wollen mit ihren Hotel-Gruppen nun auch in Europa Fuß fassen und ihre Bekanntheit über den Einstieg ins Fußballgeschäft steigern.

Auch in Berlin soll im August ein Hotel ihrer Gruppe eröffnen.