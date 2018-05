Pavel Pergl, früherer Profi von Dynamo Dresden, ist tot. Wie die tschechische Tageszeitung Blesk berichtet, soll sich der ehemalige Verteidiger am Dienstag in seinem aktuellen Wohnort Magdeburg das Leben genommen haben.

Sein ehemaliger Verein Sparta Prag bestätigte den Tod des 40-Jährigen via Twitter und brachte gleichzeitig seine Trauer zum Ausdruck.

Pergl trug zwischen 2005 und 2006 sowie in der Saison 2008/2009 das Dynamo-Trikot und bestritt in dieser Zeit insgesamt 31 Spiele in der 2. und 3. Liga. Sein letztes Spiel absolvierte der Verteidiger im vergangenen August für den schweizer Fünftligisten Chur 97.