Deutschland-Schreck Spanien scheiterte überraschend im Viertelfinale der U17-Europameisterschaft an Belgien. Der Titelverteidiger verlor die Partei mit 1:2.

Die Spanier gingen früh in der achten Minute durch Alejandro Baena mit 1:0 in Führung. Belgien glich kurz nach der Halbzeit in der 41. Minute zum 1:1 aus.

Mit einem kuriosen Tor legte der Tabellenführer aus der Gruppe C dann in der 49. Minute nach. Spaniens-Torhüter Arnau Tenas schoss Belgiens Jamie Yayi Mpie an. Der Ball prallte am Linkausßen ab und ging ins Tor. Der 16-Jährige ließ sich für das Abpraller-Tor feiern.

Zuvor hatten sich die Spanier mit einem klaren 5:1 gegen Deutschland in die Runde der letzten Acht gespielt. Für den DFB-Nachwuchs bedeutete die klare Niederlage das Aus nach den Gruppenspielen.

Im letzten Viertelfinale treffen am Abend die Niederlande auf Irland (ab 20 Uhr im LIVETICKER).

Am Sonntag qualifizierten sich Italien und Gastgeber England als erste Teams für das Halbfinale.