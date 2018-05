Deutschland wird in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Ende der Saison auf Platz vier verharren. Zwar holte der FC Bayern München mit seinem 2:2 bei Real Madrid noch einmal 0,143 Punkte, aber Italien wurden dank des Sieges des AS Rom gegen den FC Liverpool 0,333 Punkte gutgeschrieben.

Damit beträgt der Rückstand von Deutschland auf Italien 4,822 Punkte. Er wird sich zur neuen Saison vergrößern, da der Bundesliga aus der Saison 13/14 insgesamt 14,714 Punkte gestrichen werden, Italien aber nur 14,166.

Bundesliga kann nicht mehr punkten

Ein Alarmzeichen ist, dass die Bundesliga es in diesem Jahr nicht einmal auf zehn Punkte bringt und damit das schlechteste Ergebnis der vergangenen fünf Jahre einfährt. Die in der Tabelle führenden Nationen Spanien, England und Italien liegen jetzt schon bei mehr als 17 Punkten, die noch abgeschlagenen Russen und Franzosen haben ebenfalls mehr als zehn.

In den Endspielen können nur noch Spanien, England und Frankreich punkten. Österreich bleibt trotz des Sieges von Red Bull Salzburg auf Platz elf. Frankreich gewann dank der Bonuspunkt-Regelung trotz der Niederlage von Marseille 0,167 Zähler.

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2017/18 nach den Halbfinal-Rückspielen der Champions- und der Europa League (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2019/20):

Land 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Gesamt

1. Spanien 23,000 20,214 23,928 20,142 19,142 106,426

2. England 16,785 13,571 14,250 14,357 20,071 79,605

3. Italien 14,166 19,000 11,500 14,250 17,333 76,249

4. Deutschland 14,714 15,857 16,428 14,571 9,857 71,427

5. Frankreich 10,416 10,916 11,083 14,416 11,500 56,415

6. Russland 8,500 9,666 11,500 9,200 12,600 53,382

7. Portugal 9,916 9,083 10,500 8,083 9,666 47,248

8. Ukraine 7,833 10,000 9,800 5,500 8,000 41,133

9. Belgien 6,400 9,600 7,400 12,500 2,600 38,500

10. Türkei 6,700 6.000 6.600 9,700 6,800 35,800