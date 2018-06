Sogar ein bisschen Jay-Jay Okocha hat er schon drauf.

Youssoufa Moukoko ließ fünf Spieler von Bayer Leverkusen wie Statisten stehen und traf dann locker ins rechte Eck - das 1:0 für Borussia Dortmund im Halbfinal-Hinspiel um die deutsche U17-Meisterschaft. Fast so wie Okocha damals gegen Oliver Kahn.

(Das Rückspiel am Sonntag, ab 16.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Der einzige Unterschied: Dieser Moukoko ist eben noch kein Stürmer internationaler Klasse, sondern ein 13-jähriges Kind. Besser gesagt: ein 13-jähriges Wunderkind.

38 Tore in 26 Spielen

Der Offensivspieler traf in dieser Saison 38-mal in 26 Einsätzen für die U17, obwohl er theoretisch auch für die Dortmunder U13 auflaufen dürfte. 2016 war Moukoko vom FC St. Pauli nach Dortmund gewechselt, lief in seiner Premierensaison in der U15 des BVB auf und überragte auch dort mit 33 Toren in 21 Spielen.

Der Lohn: Die Berufung in die deutsche U16-Nationalmannschaft, für die er bislang dreimal in vier Einsätzen traf.

Geile Buden, irre Bilanz: Moukoko verzückt BVB

Zweifel an seinem Alter begleiten Moukoko seit seinem Aufstieg beharrlich, Dortmund und der DFB verweisen daher stets auf die Geburtsurkunde.

Laut dieser wurde der Mittelstürmer am 20. November 2004 in Yaounde (Kamerun) geboren, deutsche Behörden bestätigen die Echtheit des Dokuments.

Es scheint so, als gebe es für den 13-Jährigen in Zukunft kein Limit nach oben.

BVB muss um Finaleinzug kämpfen

Doch an diesem Sonntag geht es für Moukoko und seinen BVB zunächst um die Gegenwart: Das Rückspiel gegen Bayer Leverkusen - für das sich über 100 Spielerberater angekündigt haben - entscheidet über den Einzug ins Finale um die Deutsche U17-Meisterschaft.

Trotz Moukokos Führungstor schaffte die Borussia lediglich ein 1:1 gegen die Werkself, der Finaleinzug ist also offen.

"Wir haben ein Endspiel zuhause. Wer ein Tor mehr schießt, der ist weiter - und ich hoffe, dass wir das sind", sagte Dortmunds Trainer Sebastian Geppert bei Reviersport.

Halbfinal-Rückspiele und Finale LIVE auf SPORT1

Der BVB und Moukoko brauchen also ein Tor - und das muss noch nicht einmal so schön sein wie am Mittwoch.

Im anderen U17-Halbfinale setzte sich der FC Bayern im Hinspiel deutlich mit 3:0 (3:0) gegen RB Leipzig durch.

Auch dieses Rückspiel überträgt SPORT1 am Sonntag ab 14.25 Uhr LIVE im Free-TV und im LIVESTREAM. Das Finale am 17. Juni überträgt SPORT1 ebenfalls LIVE im Free-TV und im LIVESTREAM.