Der Traum lebt. Die deutschen U19-Frauen dürfen bei der EM in der Schweiz weiter auf den ganz großen Wurf hoffen.

Auf das Team von Trainerin Maren Meinert wartet im Halbfinale nun allerdings mit Norwegen (ab 13.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM) ein ganz harter Brocken.

U19-EM: Deutschland - Norwegen LIVE auf SPORT1

Schließlich schnappten sich die Nordeuropäerinnen mit zwei Erfolgen den Sieg in der Gruppe A und ließen dabei Titelverteidiger Spanien hinter sich.

Deutlich spannender gestaltete sich die Konstellation in der deutschen Gruppe: In jener hatten nach den drei Gruppenspielen, zum Abschluss bezwangen die DFB-Juniorinnen Italien mit 2:0, drei der vier Mannschaften sechs Punkte auf dem Konto. Dank der besseren Tordifferenz durfte sich Deutschland am Ende über Platz zwei hinter Gruppensieger Dänemark freuen. Für die Niederländerinnen kam dagegen das bittere Aus.

U19-Frauen hoffen auf Krumbiegel

Gegen Norwegen ruhen die Hoffnungen nun vor allem auf Torjägerin Paulina Käte Krumbiegel, die bereits gegen Dänemark und Italien je ein Tor erzielte.

Im zweiten Halbfinale treffen Spanien und Dänemark aufeinander.

Derzeit ist Deutschland mit sechs Titeln Rekordeuropameister, das aktuelle Team würde diese Erfolgsserie nur zu gerne ausbauen.

Sollte Deutschland das Finale am Montag erreichen, würde SPORT1 auch diese Partie ab 18 Uhr LIVE im Free-TV übertragen.