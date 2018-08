Mit der 1. Runde im DFB-Pokal starten nun auch alle Bundesliga-Teams in die Pflichtspiel-Saison 2018/2019.

Das wirft für viele Fans hierzulande die Frage auf, wie sie die Spiele ihres Herzensvereins im TV verfolgen können.

Während es in Bundesliga und DFB-Pokal keine großen Änderungen gibt, vollzieht sich in der Champions League eine tiefgreifende Neuerung: In der kommenden Saison sind die Spiele der Königsklasse nicht mehr im Free-TV zu sehen.

SPORT1 erklärt, was die Fans zu den Übertragungen wissen müssen.

- DFB-Pokal

Hier gibt es keine Änderung im Vergleich zur Vorsaison. Sky zeigt sämtliche Partien des DFB-Pokals. Neun Spiele sind darüber hinaus im Laufe der Saison abends in der ARD zu sehen. Los geht es mit Greuther Fürth gegen Borussia Dortmund am Montag um 20.45 Uhr.

Im Achtel-, Viertel- und Halbfinale ist es dann jeweils eine Begegnung am Dienstag und Mittwoch. Dazu kommt das Finale.

Highlights der Pokalspiele gibt es jeweils nach Abschluss der Runde abends in Volkswagen Pokalfieber auf SPORT1 zu sehen.

- Champions League Playoffs

Acht der zwölf Playoff-Spiele zur Champions League überträgt der Streaming-Dienst DAZN. Es handelt sich um folgende Partien:

Hinspiele:

Roter Stern Belgrad vs. FC Salzburg (Dienstag, 21.08., 21.00 Uhr)

BATE Borisov vs. PSV Eindhoven (Dienstag, 21.08., 21.00 Uhr

Ajax Amsterdam vs. Dynamo Kiew (Mittwoch, 22.08., 21.00 Uhr)

Videoton vs. AEK Athen (Mittwoch, 22.08., 21.00 Uhr)

Rückspiele:

AEK Athen vs. Videoton (Dienstag, 28.08., 21:00 Uhr)

Dinamo Zagreb vs. Young Boys Bern (Dienstag, 28.08., 21.00 Uhr)

PAOK Saloniki vs. Benfica Lissabon (Mittwoch, 29.08., 21.00 Uhr)

PSV Eindhoven vs. BATE Borisov (Mittwoch, 29.08., 21.00 Uhr)

Die restlichen vier Partien laufen auf Sky.

- Champions League

In der Champions League ist DAZN für drei Jahre mit von der Partie und teilt sich mit Sky die Rechte, weshalb die Königsklasse nur noch im Pay-TV zu sehen sein wird. Von den 125 Partien der neuen Saison strahlt DAZN 104 live aus, Sky kommt auf 34 Einzelspiele.

Halbfinale und Finale werden von DAZN und Sky parallel übertragen. Nach den Livespielen zeigen DAZN und Sky die Highlights aller Partien des Abends.

Das Endspiel stellt darüber hinaus eine Ausnahme dar. Sollte eine deutsche Mannschaft ins Finale einziehen, muss das Spiel zusätzlich im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden. Das sieht der Rundfunkstaatsvertrag vor.

Picking-System zwischen Sky und DAZN

Kompliziert wird es in der Vorrunde der Champions League beim ausgehandelten Picking-System zwischen Sky und DAZN. Am ersten Gruppenspieltag geht das Erstwahlrecht für eine Partie - sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch - an Sky, während DAZN die restlichen Partien live übertragen wird. Dieses Szenario wiederholt sich an den Spieltagen drei und fünf.

An den Spieltagen zwei, vier und sechs darf DAZN am Dienstag sein favorisiertes Spiel auswählen, ehe Sky nachzieht. Am Mittwoch geht das Erstwahlrecht wieder an Sky, während DAZN wie an allen Gruppenspieltagen die restlichen Partien zeigen wird. In Sachen Konferenz gilt die gesamte Saison über, dass Sky die Rechte besitzt, wenn mindestens zwei Partien gleichzeitig ausgetragen werden.

- Europa League

In der Europa League hält DAZN ab der kommenden Spielzeit bis 2021 die Rechte an allen 205 Partien. Zudem übertragen die beiden Sender RTL und RTL Nitro 15 Partien im Free-TV. Pro Spieltag garantiert der TV-Vertrag der Mediengruppe RTL eine exklusive Live-Übertragung sowie Highlights aller anderen Partien.

- Bundesliga

Hier bleibt alles beim Alten. Weiterhin überträgt Sky an Samstag und Sonntag alle Bundesliga-Partien. Die Freitagsspiele sind exklusiv im Eurosport Player zu sehen. Eurosport überträgt darüber hinaus auch die fünf Montagsspiele, die es in dieser Saison wieder geben wird.

Highlights der Samstagsspiele gibt es wie gewohnt am Sonntagvormittag ab 9.30 Uhr in Bundesliga Pur auf SPORT1