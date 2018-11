Wenn am Wochenende die Auslosung zur Qualifikation der Europameisterschaft 2020 stattfindet, wird der Zettel mit der Aufschrift "Germany" nicht in einer Kugel von Lostopf 1 sein.

Damit droht der deutschen Nationalmannschaft bereits in der Qualifikation ein Duell mit einem Top-Favoriten wie Frankreich, England oder Spanien.

"Natürlich hätten wir uns für die Auslosung eine andere Konstellation gewünscht, aber wir stellen uns der Situation und nehmen sie an", sagt Bundestrainer Joachim Löw.

Die Auslosung beschließt für das DFB-Team das Horror-Jahr 2018 – und sie ist so skurril wie nie zuvor.

SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wann findet die Auslosung statt?

Gelost wird am Sonntag, den 2. Dezember, im Convention Center in der irischen Hauptstadt Dublin.

SPORT1 begleitet die Auslosung ab 12 Uhr im LIVETICKER.

Warum droht Deutschland eine Hammer-Gruppe?

Aufgrund des katastrophalen Abschneidens des DFB-Teams in der Nations League ist Deutschland nicht in Lostopf eins.

Das bedeutet, dass der Weltmeister von 2014 auf jeden Fall ein gesetztes Team zugelost bekommt.

Was bedeutet der Begriff "gesetztes Team"?

Die sogenannten gesetzten Teams befinden sich in Lostopf 1 und werden in der EM-Qualifikation die zehn Gruppenköpfe bilden.

Gesetzt sind die vier Gruppensieger der Liga A der Nations League - also die Niederlande, Europameister Portugal, die Schweiz und England - sowie die weiteren besten sechs Teams aus der Nations League (Weltmeister Frankreich, Vize-Weltmeister Kroatien, Spanien, Italien und Polen).

Und dann?

Dann werden die Teams aus den übrigen Lostöpfen (zwei bis sechs) den zehn Gruppen zugelost. Deutschland befindet sich mit Island, Russland, Österreich, Schweden, Ukraine, Dänemark, Tschechien, Wales sowie Bosnien-Herzegowina in Topf zwei.

Am Ende entstehen dann je fünf Fünfer- und Sechsergruppen. So weit, so gut - wären da nicht die zahlreichen Einschränkungen der UEFA.

Warum spielt das Wetter eine Rolle?

In Nord- und Osteuropa kann es in den Wintermonaten schon mal eisige Temperaturen haben.

Daher dürfen aus klimatischen Gründen nur maximal zwei der folgenden Länder in eine Gruppe: Weißrussland, Estland, Finnland, Färöer, Island, Lettland, Litauen, Russland, Schweden, Norwegen.

Die Gefahr, dass die Plätze im Winter nicht bespielbar sind und daraus resultierende Spielabsagen den eng gestrickten Spielplan durcheinanderwirbeln würden, ist der UEFA zu groß.

Auf den Färöer, in Finnland und in Island dürfen sogar generell keine Spiele im November und im März stattfinden.

Was gibt es sonst noch für Einschränkungen?

In der Quali dürfen maximal zwei EM-Gastgeberländer in einer Gruppe sein. Die EM wird bekanntlich erstmals in zwölf Ländern ausgetragen.

Damit will die UEFA sicherstellen, dass zumindest theoretisch alle zwölf Austragungsländer gemeinsam qualifiziert sein können.

Aus politischen Gründen darf Gibraltar nicht gegen Spanien spielen, Kosovo darf nicht gegen Serbien und Bosnien-Herzegowina antreten.

Auch auf die Reisestrapazen bestimmter Teams (Island, Aserbaidschan und Kasachstan) nimmt die UEFA Rücksicht. Dies betrifft die DFB-Elf aber nur indirekt.

Wer qualifiziert sich für die EM

Die Gruppensieger und Gruppenzweiten der zehn Quali-Gruppen erhalten die ersten 20 der insgesamt 24 EM-Tickets .

Die restlichen vier Plätze machen die 16 Gruppensieger der Nations League (falls diese bereits qualifiziert sind, rückt der Nächstplatzierte nach) in den sogenannten Playoffs unter sich aus.

Damit wird auch die schwächste Nations-League-Division D sicher einen Startplatz bei der Euro erhalten.

Und auch hier wird es absurd: Da die Auslosung für Ende Dezember 2019, die letzten Teilnehmer aber erst nach den Playoffs im März 2020 stattfinden, wird erstmals eine EM-Auslosung stattfinden, bevor alle Teilnehmer feststehen.

Alle Lostöpfe im Überblick:

Topf 1: Schweiz, Portugal, Niederlande, England, Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, Kroatien, Polen

Topf 2: Deutschland, Island, Bosnien-Herzegowina, Ukraine, Dänemark, Schweden, Russland, Österreich, Wales, Tschechien

Topf 3: Slowakei, Türkei, Irland, Nordirland, Schottland, Norwegen, Serbien, Finnland, Bulgarien, Israel

Topf 4: Ungarn, Rumänien, Griechenland, Albanien, Montenegro, Zypern, Estland, Slowenien, Litauen, Georgien

Topf 5: Mazedonien, Kosovo, Weißrussland, Luxemburg, Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, Moldawien, Gibraltar, Färöer

Topf 6: Lettland, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino