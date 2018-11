Die früheren Fußball-Nationalspieler Philipp Lahm und Lukas Podolski haben die Schirmherrschaft für die Aktion "1000 Euro für Deinen Sportverein" übernommen.

"In vielen Sportvereinen fehlt es am Nötigsten", sagten die beiden Weltmeister von 2014: "Wir möchten ein Zeichen setzen für den Vereinssport. Am Trainingslager können oft nur Kinder und Jugendliche teilnehmen, deren Eltern es sich leisten können."

Die gemeinnützige Navidad-Foundation unterstützt bundesweit bis zu tausend lokale Sportvereine aus den Erlösen der Deutschen Weihnachtslotterie.