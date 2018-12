Was für eine märchenhafte Adventsgeschichte: Ein Hamburger hat sich am vergangenen Sonntag ein vorweihnachtliches Geschenk gemacht.

Der 34-Jährige räumte bei Tipico Sportwetten 100.000 Euro ab - 30 Fußballspiele in England tippte er richtig. Sein Einsatz lag bei läppischen fünf Euro. Die Wahrscheinlichkeit, bei allen 30 Tipps richtig zu liegen, lag bei 0,0001 Prozent.

Der glückliche Gewinner hatte in 30 parallellaufenden Fußballspielen die jeweilige Mindestanzahl an Toren korrekt vorhergesagt. Die einzelnen Quoten lagen zwischen 1,22 und 1,8 - und damit relativ niedrig. Freuen durfte sich der Tipper erst spät: Drei entscheidende Treffer fielen in der Nachspielzeit.