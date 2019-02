Die U17 des BVB hat den gleichaltrigen Schalker Nachwuchs im Revier-Derby mit 5:0 abgefertigt.

Stürmer-Juwel Youssoufa Moukoko erzielte einen Doppelpack für den BVB-Nachwuchs. Damit steht der 14-Jährige nun bei einer Bilanz von 30 Toren in 16 Spielen in der aktuellen Saison der B-Junioren Bundesliga West.

Kurz vor Ende der Partie wurde das Mega-Talent dann ausgewechselt.

In der Vorbereitung hatte sich Moukoko bereits in absoluter Torlaune gezeigt. So erzielte er gegen Hoffenheim einen Fünferpack.