Paul Breitner hat die deutsche Torjäger-Legende Gerd Müller mit bewegenden Worten gewürdigt.

"Für mich ist Gerd nach 1954 der Allergrößte von uns allen. Viele von unserer Generation haben ihm viel zu verdanken. Ich wäre ohne Gerd Müller nicht hier", erklärte Breitner bei der Einweihung der deutschen Hall of Fame im Fußballmuseum in Dortmund. "Die unglaubliche Erfolgsgeschichte des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft wäre ohne Gerd Müller so nicht denkbar."

Breitner hatte die Auszeichnung für Müller, der als Mittelstürmer in die Gründungself der Hall of Fame gewählt wurde, in dessen Namen angenommen.

Standing Ovation für Müller

"Ich war vorgestern noch bei Gerd im Heim und seine Frau hat mich gebeten, diese Auszeichnung in ihrem Namen zu übernehmen", sagte Breitner. Nach dessen Rede ließen die anwesenden Zuschauer und Fußballlegenden den Bundesliga-Rekordtorjäger mit stehendem Applaus hochleben.

Müller ist seit einigen Jahren an Alzheimer erkrankt und lebt im Pflegeheim. Der 73-Jährige erzielte 365 Bundesliga-Tore und 68 Treffer in 62 Länderspielen.

Zahlreiche Legenden bei Hall-of-Fame-Zeremonie

Müller gewann als Profi dreimal den Europapokal der Landesmeister und schoss die DFB-Auswahl 1974 zum Weltmeistertitel.

An der Einweihungszeremonie im Deutschen Fußballmuseum nahmen am Montag diverse Legenden des deutschen Fußballs teil, darunter Franz Beckenbauer, Günter Netzer und Uwe Seeler.