Frank Kramer wird neuer Chef des Nachwuchsleistungszentrums beim österreichischen Erstligisten Red Bull Salzburg. Darüber hatte der kicker am Montag berichtet.

Wie SPORT1 weiß, sind fast alle vertraglichen Details soweit geklärt, lediglich der Deutsche-Fußball-Bund muss der Auflösung des Vertrags noch zustimmen. Dies soll noch in dieser Woche passieren.

Der 46-Jährige war seit dem 23. August 2017 Cheftrainer der U19-Nationalmannschaft. Bei der Europameisterschaft in Georgien war für sein Team allerdings nach der Gruppenphase Schluss. Nach dem Turnier wurde Kramer Trainer der U-20-Nationalmannschaft, da seine Mannschaft in den nächsten Jahrgang aufstieg.

Anzeige

Nachfolger von Tanner

In Salzburg wird Kramer Nachfolger von Ernst Tanner, der bis zum vergangenen Sommer in dieser Funktion bei den Österreichern erfolgreich gearbeitet hatte.

Tanner, der in seiner Karriere unter anderem David Alaba und Roberto Firmino entdeckte, war bis zum vergangenen Sommer Nachwuchsleiter bei Red Bull Salzburg.

Er arbeitete in gleicher Position früher bereits bei 1860 München und der TSG Hoffenheim, wurde kurz nach dem Einstieg von Ralf Rangnick (heute Trainer und Sportdirektor bei RB Leipzig) 2012 Nachwuchsleiter in der Akademie Liefering und machte diese zu einer Topadresse in Europa.

Kramer Interimstrainer in Hoffenheim

Der frühere Mittelfeldspieler Kramer (unter anderem FC Bayern II, 1. FC Nürnberg II und Greuther Fürth II) startete seine Trainerkarriere 2004 bei Greuther Fürth II, 20011 wechselte er zur TSG Hoffenheim, war dort für die zweite Mannschaft verantwortlich. 2012 wurde er kurzzeitig Interimstrainer der Kraichgauer.

2013 kehrte er zurück zu Greuther Fürth, arbeitete dort bis 2015 als Chefcoach. Im Anschluss an seine Zeit bei den Kleeblättern unterschrieb Kramer einen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf. Nach nur fünf Monaten wurde Kramer bei den Rheinländern wieder beurlaubt.