U19-Bundesliga: FC Schalke gegen BVB mit Ahmed Kutucu als Stürmer

Die U19 des FC Schalke 04 bekommt im Halbfinal-Hinspiel um die Deutsche Meisterschaft prominente Unterstützung.

Im Revierderby gegen Borussia Dortmund (U19-Bundesliga: FC Schalke 04 - Borussia Dortmund ab 18.30 Uhr LIVE im TV und STREAM) tritt der königsblaue Nachwuchs mit Angreifer Ahmed Kutucu an.

Kutucu mit starker Trefferquote in U19-Bundesliga

Der 19-Jährige schaffte in dieser Saison den Durchbruch bei den Schalke-Profis mit insgesamt 13 Bundesliga-Einsätzen und hilft nun Schalkes U19 beim Halbfinalduell gegen den Revierrivalen aus.

Seine Torausbeute in der U19-Bundesliga ist dabei durchaus imposant, so traf er in 15 Spielen 15 mal - durchschnittlich also ein Tor pro Spiel.

Kutucu hatte bereits im letzten Hauptrundenspiel der U19 in der Bundesliga West gegen Bochum (4:1) ausgeholfen und dabei einen Treffer erzielt.