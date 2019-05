Deutschland rückt an Italien heran

vergrößernverkleinern Eintracht Frankfurt hilft Deutschland in der Fünfjahreswertung © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Dank Eintracht Frankfurt rückt Deutschland in der Fünfjahreswertung näher an Italien heran. In der kommenden Saison wird Deutschland sogar als Dritter starten.