vergrößernverkleinern Der belgische Investor Roland Duchâtelet macht sich mit dem Kauf des Charlton Athetic der EFL äußerst unbeliebt. Fans des Klubs fangen an zu protestieren © Getty Images

München - Der Belgier Roland Duchâtelet investiert in ganz Europa in Fußball-Klubs. Seine Methoden sind aber überall umstritten. In Charlton und Jena rebellieren die Fans.