Die Hall of Fame des deutschen Fußballs bekommt ein Jahr nach ihrer Gründung erstmals Zuwachs.

Eine Jury, bestehend aus 28 führenden Sportjournalisten, wählte Oliver Kahn, Hans-Jürgen Dörner, Wolfgang Overath, Jürgen Klinsmann und Trainer Helmut Schön in die Ruhmeshalle.

Die Hall of Fame war 2018 vom Deutschen Fußballmuseum ins Leben gerufen worden. Dabei war "Gründungself der Hall of Fame" bekannt gegeben worden, die nun zum ersten Mal erweitert wird. "Was für ein zweiter Jahrgang! Wir haben in der Jury hart um jeden Namen gerungen, mussten einmal sogar in die Stichwahl", sagte Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums und Initiator der Hall of Fame.

Einzig bei Wolfgang Overath seien sich alle einig gewesen. "Overath, den viele schon für die Gründungself auf dem Zettel hatten, wurde innerhalb weniger Minuten einstimmig gewählt."

Jedes Jahr neue Mitglieder in der Hall of Fame

Für die Hall of Fame kommen alle deutschen Spieler und Spielerinnen in Frage, die zwischen 1900 und heute aufliefen. Allerdings muss die Karriere potenzieller Kandidaten seit mindestens fünf Jahren vorbei sein. In die Bewertung der Jury flossen "insbesondere herausragende Leistungen in der Nationalmannschaft vor und nach dem Krieg, in der ehemaligen DDR-Auswahl sowie im nationalen und internationalen Vereinsfußball" ein, wie es in einer Pressemitteilung hieß.

Die Journalisten hatten im Vorfeld eine Vorschlagliste eingebracht.

"Auch Spielerinnen aus dem Frauenfußball und Persönlichkeiten wie Bert Trautmann und Gottfried Fuchs sind ausgiebig diskutiert worden. Diesmal sind sie noch nicht zum Zug gekommen", sagte Neukirchner und ergänzte: "Die mehrstündigen Gespräche zeigen, welche Relevanz diese Ruhmeshalle besitzt. Sie im vergangenen Jahr ins Leben gerufen zu haben, war überfällig."

Die Hall of Fame ist Teil der Dauerausstellung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die Aufnahme der fünf Neuzugänge erfolgt im Rahmen einer Preisverleihung im kommenden Jahr. Jährlich sollen weitere Mitglieder aufgenommen werden.

Liste der bisher aufgenommenen Spieler:

Sepp Maier

Franz Beckenbauer

Andreas Brehme

Paul Breitner

Fritz Walter

Lothar Matthäus

Matthias Sammer

Günter Netzer

Gerd Müller

Helmut Rahn

Uwe Seeler

Liste der bisher aufgenommenen Spielerinnen:

Silke Rottenberg

Doris Fitschen

Steffi Jones

Nia Künzer

Renate Lingor

Silvia Neid

Martina Voss-Tecklenburg

Bettina Wiegmann

Inka Grings

Heidi Mohr

Birgit Prinz