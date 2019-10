Der TSV 1860 München hat das Viertelfinale im bayerischen Toto-Pokal gegen die SpVgg Unterhaching gewonnen und ist damit noch nur zwei Siege vom Einzug in die Hauptrunde des DFB-Pokals 209/20 entfernt.

In einem ausgeglichenen und hart umkämpften Derby fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen, das die "Löwen" dank ihres Torhüters Marco Hiller mit 3:2 gewannen. In der regulären Spielzeit gingen die Hachinger in der Schlussphase der ersten Halbzeit durch Florian Dietz (41.) in Führung. Die Gastgeber aber reagierten nach dem Seitenwechsel und kamen durch Prince Osei Owusu nach einer guten Stunde zum Ausgleich.

Mit dem 1:1 ging es dann auch sofort ins Elfmeterschießen, da im Toto-Pokal eine Verlängerung nicht vorgesehen ist.

Hiller wird zum 1860-Held

Im Nervenspiel scheiterte zunächst Hachings Paul Grauschopf an Maro Hiller, ehe "Löwe" Daniel Wein den direkt anschließenden Elfmeter in den Münchner Nachthimmel jagte.

Hiller hielt dann aber auch noch gegen Felix Schröter sowie Moritz Heinrich und führte 1860 damit in die Vorschlussrunde.

Bereits zuvor standen mit den Würzburger Kickers, dem FC Memmingen und Viktoria Aschaffenburg die anderen drei Halbfinalisten fest.